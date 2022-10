Aquest és el millor escumós blanc del 2019 segons la crítica catalana

El vi guardonat. Foto: Cupatges

ha obtingut un nou reconeixement en la gala dels, on ha assolit elde la gamma Domenio Wines.Concretament, el guardó pertany a la categoria d’Escumosos blancs de l’anyada 2019. La celebració dels Premis Vinari, que va tenir lloc aquest passat divendres 7 d’octubre per primer cop al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès, va coincidir amb la desena edició del concurs, nascut amb la voluntat de donar a conèixer els millors vins i escumosos de Catalunya.En aquesta ocasió, el premi va ser lliurat pel, al president de Cellers Domenys,Dels sis Vinari Gran Or reservats als escumosos en aquesta edició, cinc se'ls va emportar la DO Cava.El Tres Naus Brut compta amb les varietats tradicionals, xarel·lo, macabeu i parellada, i també amb chardonnay. Carbó precisa que “per les seves propietats i qualitats organolèptiques, es tracta d’un cava reposat, fresc i natural, elaborat en el més absolut repòs al”.Per la seva banda, Baltà ha mostrat la seva satisfacció i agraïment públic: “Aquest és un nou reconeixement al treball compartit de tots els pagesos, socis i sòcies, de la cooperativa i equip humà de Cellers Domenys, que any rere any s’esforcen per assolir un producte de gran qualitat. Sense la passió i labor incansable que tots i totes hi dediquem en aquest projecte, aquest guardó no seria possible".

