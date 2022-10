El «Mal Querer» de Rosalía és el desè millor àlbum conceptual de la història, segons «Rolling Stone»

La revista musicalha considerat, de la catalana Rosalía, com a desè millor àlbum conceptual de la història. La publicació ha donat a conèixer aquest dimecres la seva particular classificació, que situa, de Kendrick Lamar, com a millor obra conceptual i inclou treballs com, de Green Day;, de Pink Floyd;, de The Who;, de My Chemical Romance, i I, de Frank Sinatra, entre els deu primers classificats.La revista destaca la capacitat de Rosalía de capturar la intensitat i el drama de la relació amorosa tòxica que relata, inspirada en la novel·la occitana del segle XIII Flamenca. També en valora que hi barreja R&B, hip-hop, efectes sonors com els sons de motors o de ganivets i música tradicional espanyola fruit de la seva formació acadèmica a l'a (ESMUC).A la llista de Rolling Stone també hi ha, de The Beatles;de David Bowie;, de Radiohead;, de Beyoncé;, d'Iron Maiden, i, de Marina and the Diamonds, entre altres.

