dona aire al Futbol Club Barcelona gràcies als seus dos gols que mantenen viu l'equip a la Champions League. Els dos gols del polonès als últims minuts permeten als blaugranes somiar amb una possibilitat per classificar-se per als vuitens de final de la màxima competició europea., el Camp Nou ha estat testimoni d'un partit boig que ha deixat els aficionats tremolant d'emoció fins al final per aconseguir la victòria.Uns blaugranes acompanyats perha començat el partit molt intens, encara que les ocasions no han estat les millors per a Xavi Hernández. Els blaugranes han intentat empènyer l'Inter de Milà contra la seva àrea, gràcies a les arribades de Raphinha, Dembélé i els xuts de, però la precisió no ha estat el seu fort. Els italians han ocasionat molts problemes a, que ha vist com un parell de xuts li han complicat la vida, amb un al travesser.Tot i aquesta situació,generant ocasions de gol i vuit córners. Les queixes dels blaugranes contra l'àrbitre han estat constants durant la primera part. En els últims minuts de la primera part, el vendaval del Barça ha recollit els seus fruits:contra el fons de la porteria en el primer gol del partit, després d'una gran centrada de Sergi Roberto i el desmarcatge del francès.La segona part ha començat amb complicacions molt significatives pels blaugranes. La diferència en la intensitat ha marcat els primers minuts dels darrers 45 minuts. L'Inter de Milà, que ha apretat els jugadors del Barça,. L'empat dels italians no ha desfet la intensitat dels blaugranes, que ha respost amb un xut de Lewandowski, que no ha entrat a porteria. Ter Stegen ha estat protagonista diverses vegades, amb parades clau per evitar el segon gol de l'Inter.La desfeta ha estat encara més pronunciada en la segona part, amb un segon gol al minut 63.ha xutat contra la porteria de Ter Stegen i, després de tocar el pal, ha entrat a la porteria blaugrana per silenciar el Camp Nou. Els jugadors, enfonsats, han intentat remuntar l'enfrontament., aquest últim per una errada en la passada que ha generat el gol del davanter argentí de l'Inter.Lewandowski gairebé empata el partit enfonsant la pilota a la porteria rival, però en fora de joc. Dembéle ha tingut una altra ocasió de gol si hagués passat la pilota a Ansu Fati, davant del porter. El francés no ho ha fet i el conjunt blaugrana. A falta de vuit minuts pel final del partit, el Barça ha aconseguit l'empat gràcies a un rebot que ha aconseguit rematar Lewandowski. Tot ha quedat desfet per, que ha sumat el tercer pels italians i ha enviat el Barça a l'Europa League. Encara que semblava impossible, Lewandowski ha sumat l'empat final per mantenir viu l'equip a la Champions.que ha deixat glaçades les graderies del Camp Nou.

