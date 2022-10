Ahora les toca a ellos…



Bravo afició pic.twitter.com/vxjjvmEPRX — Gerard Romero (@gerardromero) October 12, 2022

🎬 | Scenes at Entrance No. 7 – Where fans will welcome the players.pic.twitter.com/rP4DBFGay5 — infosfcb  (@infosfcb) October 12, 2022

per un dels partits més importants de tota la temporada. L'afició delha rebut els seus jugadors amb un ambient espectacular a les portes de l'estadi: centenars de persones amb bengales, càntics i una gran cridòria han acompanyat l'autobús dels blaugranes hores abans d'enfrontar-se a l'. És un partit decisiu per a l'equip de Xavi Hernández, que es juga l'opció de classificar-se pels vuitens de final de la Champions League.Desenes de vídeos han omplert les xarxes socials per il·lustrar el gran ambient que hi ha als afores del Camp Nou hores abans de l'enfrontament contra els italians. El periodista i streamer, han compartit imatges de l'arribada dels futbolistes a l'estadi.La setmana passada, els de Xavi Hernández van perdre contra l'Inter de Milà en l'enfrontament d'anada de la fase de grups de la Champions. En un partit gris al Giuseppe Meazza, el Barça es va complicar l'accés a la fase final de la competició europea amb una derrota per 1 a 0.si no guanyen aquest dimecres, podrien tornar a caure a l'Europa League.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor