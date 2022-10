Sánchez es pregunta si ERC vol els vots del PSC per als pressupostos

"Sembla que ERC no vol parlar amb el PSC". Així ha respost el president del govern espanyol,, quan els periodistes congregats en la recepció al Palau Reial amb motiu de la festa de la Hispanitat, li han preguntat si els socialistes catalans estan disposats a donar suport alsSánchez ha assegurat que l’estratègia d’oposició a Catalunya la marca, líder del PSC, i que aquesta passa per unaque "estén la mà". El president espanyol ha tornat a remarcar la importància de l’i ha reiterat la seva voluntat de diàleg. Sobre la reforma del delicte de sedició, el president ha subratllat que està disposat a abordar-la però també ha recordat que no té majoria absoluta., ha dit en referència a ERC. ha pressionat aquests dies Junts perquè aprovi uns pressupostos que han estat elaborats per un dels qui era conseller del partit,. El president de la Generalitat no va tancar la porta de manera taxativa al PSC com un possible soci per aprovar els comptes catalans.Aquest dimecres, el Govern de Pere Aragonès ha celebrat unadesprés que els nous consellers prenguessin possessió amb la remodelació feta per la sortida de Junts de l'executiu. La portaveu,, s'ha referit en la compareixença posterior a les obres d'execució de l'Estat a Catalunya durant el primer semestre, i aldegut a, el dèficit en infraestructures i la manca sistemàtica d'inversions del que s'ha pressupostat.Malgrat les bones paraules de Sánchez, Catalunya és el territori on menys s'ha executat en el primer semestre . Segons un informe del ministeri d'Hisenda, Catalunya només ha rebut fins al junyper tot l'any, situant-se a la cua junt amb Andalusia, i lluny de la mitjana del 25,5% i encara més de Madrid (52,4%).

