La Comissió Europea activa préstecs per valor de 2.000 milions d'euros en ajudes a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

ha anunciat aquest dimecres que activarà préstecs per 2.000 milions d'euros per donar suport financer a Ucraïna.a finals de setembre per part del mateix executiu europeu, un paquet valorat en un total de 5.000 milions d'euros. D'aquesta manera,en forma de préstecs que ha posat a disposició d'Ucraïna durant la segona meitat d'aquest any (fins ara Kíiv n'havia rebut mil).Pel comissari encarregat del pressupost i l'administració, Johannes Hahn, "el finançament europeu és una altra forma que tenen els estats membres d'expressar la seva solidaritat a Ucraïna". Més enllà d'aquest paquet, la Comissió també ha detallat que afegirà 11.000 milions d'euros als fons, destinats a impulsar la recuperació després de la crisi de la Covid-19.Des de la posada en marxa del programa el juliol de 2021,. Tant les ajudes a Ucraïna com els recursos destinats als Next GenerationEU s'han obtingut a través de bons amb venciments a set i vint anys.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor