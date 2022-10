Un 12-O en ple bloqueig judicial mentre Sánchez i Feijóo busquen mantenir ponts

Ayuso s'aboca a la Hispanitat

L'extrema dreta juga a la màxima confrontació

El 12-O d'aquest any ha estat el del retorn a la normalitat després dels anys de pandèmia. Elha tornat a acollir la recepció tradicional que ofereix la família reial, que l'any 2020 es va haver de suspendre per la pandèmia i l'any passat es va fer de manera restringida i amb mascareta. El que no ha canviat és la crispació política, les escridassades i el bloqueig de la. Aquesta vegada, però, la major part dels corrillos giraven entorn l'obertura que s'ha produït en aquest tema els darrers dies entrei el líder del PP,Els cercles polítics madrilenys coincideixen en què l'acord per renovar d'una vegada el CGPJ, i tot seguit, elestà molt madur, després de la reunió a la Moncloa que van mantenir dilluns. La dimissió del conservador-un dels grans absents a Palau- com a president del CGPJ ha donat més urgència al tema. Però no es pot descartar res. Moltes forces estan interessades a. Aquest mateix dimecres, un grup dels membres del Consell, feu del sector més recalcitrant dels conservadors, han denunciat que se'ls va convidar amb retard des de Presidència Feijóo ha reculat en l'exigència queels qui elegeixin el CGPJ i no la majoria parlamentària, ara en mans del PSOE i els seus aliats. Sánchez sembla disposat a acceptar que, si es fa ara la remodelació, amb posterioritat es canviarà la llei perquè els jutges elegeixin una part dels consellers. En els cercles que s'han format a la recepció, Feijóo ha reclamat que això es faci constar per escrit. Sánchez, en un altre corrillo, li ha respost que això no és segur perquè ara mateix no hi ha una majoria per modificar la llei. Cal dir queestà empenyent per dificultar un acord que doni massa poder en el futur al sector conservador de la judicatura.Enmig d'aquest clima, el retard de Sánchez a la desfilada militar que s'ha fet a la Castellana, ha forçat que Felip VI i Leticia hagin hagut d'esperar un minut abans de sortir del cotxe per ser saludats pel president espanyol i la resta d'autoritats. Volia Sánchez fer esperar els reis? Evitava tan sols ser víctima d'una llarga escridassada, com és habitual cada any? En tot cas, el seu retard ha generat igualment escridassades.Per donar un nou indici de l'intent d'obertura efectuat des de Génova, Feijóo ha volgut treure ferro al retard de Pedro Sánchez en l'inici de la desfilada, assegurant que. Veurem el recorregut del suposat gir moderat del polític gallec, que no pot descuidar la seva ala dreta, alhora que intenta no ser-ne presoner.La celebració d'aquest 12-O també ha demostrat una cosa. Amb el lema Tots els accents caben a Madrid,ha llançat la Comunitat a una commemoració llarguíssima que va començar el 4 d'octubre i que ha constatat que al PP hi caben, com a mínim, dos accents, el de Feijóo i el seu. A la Comunitat de Madrid s'han fet desenes d'actes, alguns d'ells centrats a glorificar una conquesta d'Amèrica que no té res a envejar a un Vox sempre delerós de desenterrar els mites morts.Enmig d'aquest clima, en què els partits tradicionals es juguen part del seu prestigi davant de les institucions europees, Vox juga a extremar el clima polític. Ja va mostrar escepticisme davant la trobada Sánchez-Feijóo. I aquest dimecres, a Barcelona , dos dels màxims dirigents del partit,, han participat en la manifestació de Catalunya Suma, a la qual s'han afegit PP i Cs. Abans, han fet una ofrena floral al monument a Colom, en un acte amb grups de la dreta més extrema.

