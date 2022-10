El Govern es conjura per iniciar una nova etapa sense soroll: «No hi ha temps per perdre»

El Govern de la Generalitat ha celebrat aquest dimecresdesprés de la marxa dels consellers de Junts. Ha estat, precisament, una reunió de treball tècnica, l 'endemà que els nous consellers i conselleres prenguessin possessió del càrrec . "Una nova etapa sense soroll", és el missatge clar que ha volgut enviar el nou executiu de Pere Aragonès.La portaveuha sortit en roda de premsa al migdia per explicar que el president del Govern ha encarregat a tots els departaments quede cara als pròxims mesos, amb la "màxima celeritat possible". "No hi ha temps per perdre", ha remarcat Plaja, que ha assistit a tota la reunió, de caràcter tècnic. La portaveu ha afegit que també hi ha un "ampli consens" de tots els membres del Govern per defensar l'acord de claredat que proposa Aragonès, tema que ja s'ha abordat avui.Precisament en aquesta roda de premsa,-que és del 64%, però baixa al 16% sense la compensació a Acesa. La portaveu ha afegit que "els números haurien de fer caure la cara de vergonya a més d'un polític". A més,ha reiterat que la societat catalana pateix un "maltractament permanent" per part de l'Estat amb l'infra-finançament, el dèficit en infraestructures, i la manca sistemàtica d'inversió del que s'ha pressupostat. "Hi tenim poc futur", ha conclòs Plaja.Segons les dades d'inversions efectivament gastades, Catalunya només havia rebut fins al junyper tot l'any, situant-se a la cua empatada amb, lluny de la mitjana del 25,5% i encara més de(52,4%). En concret, dels 2.207,1 milions promesos en els comptes del 2022, el govern espanyol i el seu sector públic només n'havia executat 347,4 milions durant la primera meitat de l'exercici.Això, però, sense computar els 1.070 milions pagats a Abertis el febrer en motiu de la finalització de la concessió de l'AP-7 per obres antigues, els quals sí que apareixen a l'informe del Ministeri. Entre els territoris on l'Estat ha complert més, per damunt de Madrid només es trobaria(61,4%), si bé, en tractar-se d'un territori foral, la magnitud d'inversions compromeses és molt menor, de tan sols 62,5 milions.

