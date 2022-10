Has rebut un missatge sospitós de Salut o d'un centre sanitari? No responguis, és un ciberatac

La portaveu del Govern de la Generalitat,, ha posat en alerta els professionals que treballen al sistema sanitari i a la ciutadania perquè no responguin missatges sospitosos. Aquesta advertència deriva directament del ciberatac que va patir dissabte passat el Consorci Sanitari Integral (CSI) . En roda de premsa, la portaveu ha assegurat que lva analitzar divendres passat l'abast de la filtració de dades que van perpetrar els hackers.Segons Plaja, la majoria de les filtracions que van afectar els centres són de fitxers amb dades de gestió, per la qual cosa els pirates informàtics "no haurien accedit als sistemes d'informació amb dades del pacient". No obstant això, la portaveu del Govern admet que és probable "que hi acabi havent alguna dada filtrada dels usuaris".Totes aquelles persones que rebin alguna mena de missatge dels centres sanitaris afectats -llista de la qual es pot consultar-, hauran de comprovar si el remitent dels missatges és oficial i els ha recordat que l'administració pública no demana telemàticament dades bancàries.Concretament, hi va haverl'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, l'Hospital General de l'Hospitalet, l'Hospital Dos de Maig de Barcelona, els CAPS de Sagrada Família, Collblanc i la Torrassa, la Residència Collblanc i la Residència Francisco Padilla (també a l'Hospitalet), i centres d'atenció especialitzada a Sant Feliu de Llobregat i Cornellà.

