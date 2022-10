La ultradreta s'abraça a les banderes franquistes per celebrar el 12-O

Uns’han aplegat un 12 d’octubre més aconvocats per Democràcia Nacional i altres grupuscles d’extrema dreta. Escoltats per un fort dispositiu policial, els assistents s’han trobat a les 11:00 del matí a la plaça Espanya i s’han dirigit a la plaça Sant Jordi, on s’ha celebrat l’acte polític entreel president del govern espanyol, PedroMolts dels assistents lluïen. Tot i que l’acte s’ha desenvolupat sense incidents, els Mossos d'Esquadra han identificat un home que duia una bandera nazi. Durant l’acte s’ha recordat a, líder de Democràcia Nacional empresonat per l’assalt a Blanquera del 2013

