Alerten de la presència de salmonel·la en una gelatina d’Hacendado

⚠️ Alerta por presencia de Salmonella en gelatina neutra.

🚫 No consumir

▶️ Nombre: GELATINA NEUTRA

▶️ Marca: HACENDADO

▶️ N° lote: A11054/01

📌 https://t.co/XC02daOw1l pic.twitter.com/WgMebiBcJd — AESAN (@AESAN_gob_es) October 11, 2022

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició () ha alertat de la presència deque es venen als supermercats Mercadona. Es tracta d’un producte d’origen alemany i l’empresa que el distribueix a l’Estat ja ha anunciat en un comunicat queTot i que aquesta companyia no ha precisat quant de temps ha estat en venda el producte infectat, l’autoritat sanitària ha confirmat que fins al moment, i ha recomanat als que l’hagin comprat que no el consumeixin i que el retornin al punt de venda. L’envàs contenia dotze làmines de gelatina per fer pastissos.L’AESAN ha explicat que ha tingut coneixement de la presència de la salmonel·la a través d’una notificació d’alerta emesa pel Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació () traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma de Madrid. Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del SCIRI i als Serveis de la Comissió Europea a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària europea (), perquè es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.L’AESAN ha recordat que haver consumit aquest producte pot implicar algunacompatible amb salmonel·losi (principalment diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap) i que si es dona el cas, es recomana

