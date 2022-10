per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Pedro Sánchez ha permanecido dentro del coche hasta que ha llegado el Rey para evitar que le silbaran, pero ni así lo ha conseguido. Cobarde y burdo el gesto de Sánchez, como el personaje entero. pic.twitter.com/eXBpme0XG1 — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) October 12, 2022

Com ja acostuma a ser habitual, el president del govern espanyol, el socialista, ha estat escridassat un any més a la desfilada delque transcorre pel centre de Madrid. Sánchez ha posat amb el rei Felip VI, Letizia i la princesa Elionor al començament de l'acte institucional. Ha estat en aquest moment quan un grup de ciutadans que s'ha aplegat al passeig de la Castellana l'ha escridassat molt sorollosament. S'han sentittambé. El president del govern espanyol, però ha suportat el moment com ha pogut, amb gest seriós i amb la mirada fixa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor