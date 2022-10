Toni Soler promet «asil polític» a Baños a l’«Està Passant»

El mateix dia que l'exdiputat de la CUPva saber que el jutjat de Madrid l'havia condemnat a quatre mesos de presó per no respondre a Vox durant el judici del procés, el periodista i escriptor es va deixar veure a l'Està Passant de TV3. Aquest dimarts, l'han rebut al plató el presentadori el seu inseparable número dos,. "Vaig pensar que, ja que surts a la televisió, aprofita-ho", ha començat a relatar, fent broma, Baños sobre el motiu pel qual es va negar a contestar a les preguntes deSoler ha recollit el guant de l'exdiputat de la CUP i tot seguint-li la broma li ha oferten el seu espai televisiu. "D'aquí no sortiràs fins que t'indultin, hi hagio es proclami la", ha assegurat el presentador., ha continuat Soler, fent referència a la residència actual de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont."Aquí no et trobaran", ha continuat el periodista, que en un moment còmic ha afirmat que els jutges "no tenen sintonitzat" el canal de televisió pública catalana. I en cas que sí que el tinguin i el vinguin a buscar, ha conclòs, "el Jair i jo ho impedirem i, també".

