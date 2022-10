El govern espanyol oblida convidar una part de la cúpula del Poder Judicial a la festa de la Hispanitat

La desfilada militar delestarà marcada enguany per unapel fet que el govern espanyol no hi ha convidat els membres de la Sala del Govern del Tribunal Suprem (TS), el president de l'Audiència Nacional i els presidents dels tribunals superiors de justícia. Fonts del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) han assegurat a l'ACN que dilluns l'executiu estatal sí que va enviar les invitacions als vocals del CGPJ, peròSegons les mateixes fonts, el govern presidit per Pedro Sánchez ho atribueix a un ", malgrat que a finals de la setmana passada l'òrgan dels jutges havia enviat a Moncloa un llistat tancat on constaven els alts representats judicials que pretenien ser a la desfilada. No obstant això, Moncloa ho ha negat i ha afirmat que tots van rebre la invitació divendres.L'"error" en les invitacions, la negativa dela facilitar la renovació dels òrgans judicials i el fet que vuit magistrats del Suprem estiguin bloquejant la renovació del Tribunal Constitucional seran alguns dels temes que previsiblement protagonitzaran les converses de la recepció que el reiofereix a partir de les 13:00 del migdia a més d'un miler de representants institucionals i membres destacats de la societat civil alCom és tradicionalels presidents de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i del País Basc, i en aquesta ocasióTot plegat, coincideix amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de lacom a president del CGPJ i del TS. La reunió entre Pedro Sánchez i el líder del PP,, d'aquest dilluns a la Moncloa no va servir per accelerar la renovació dels òrgans judicials.

