Rússia deté vuit persones per l'explosió del pont de Kertx de Crimea

El Servei Federal de Seguretat (FSB, l'antic GKB) ha anunciat en un comunicat emès aquest dimecres la-cinc ciutadans russos i tres ucraïnesos i armenis- a les quals ha relacionat amb l', a Crimea, que va deixar tres morts.Rússia ha assegurat que els arrestats "van participar en els preparatius de l'atac" i ha informat que. El comunicat del servei de seguretat del Kremlin arriba tot just 48 hores després de l'atac "massiu" amb míssils queva ordenar executar a les seves tropes sobre una vintena de localitats, inclosa Kíiv, a principis d'aquesta setmana com a represàlia per la destrucció parcial del pont, que va titllar de "". Els bombardejos sobre Ucraïna van provocar almenys 14 morts i 97 ferits.L'atac a la infraestructura de Kertx ha ferit, ja que és un punt clau per al subministrament militar de les seves tropes, especialment en el front sud, on la contraofensiva de l'exèrcit del president ucraïnès, Volodímir, està donant molt bons resultats. A més a més, el pont encara té més importància perquè es va convertir en un dels símbols de poder de Putin després d'aconseguir annexionar-se Crimea el 2014.

