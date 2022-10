Un exboxejador espanyol entrarà a presó per atemptat i resistència a l'autoritat

per un delicte d'atemptat i un altre de resistència a l'autoritat en dos judicis celebrats aquest dimarts en el Jutjat penal número dos de Vigo. Domínguez ha arribat a unde conformitat amb laen el qual ha acceptat tres anys i un dia de presó pel delicte d'atemptat comès en un dipòsit municipal de vehicles.En un matí de principis del mes de maig, l'exboxejador, ja morta, però un empleat de les instal·lacions no li va voler donar, ja que no figurava com a titular del vehicle. Per això, Domínguezi, aprofitant un moment en el qual una grua sortia del recinte, es va colar en el seu interior. Així, va accedir al cotxe que buscava, del qual tenia la clau i el va arrencar. Quan va ser requerit pel personal del dipòsit, colpejant el parabrisa del vehicle.Encara que se sol·licitaven quatre anys de presó, Domínguez va ser condemnat a tres després d'arribar a l'acord amb la Fiscalia. A banda de la pena de reclusió, també haurà de pagar unaper un delicte lleu de danys i unade 342 euros.Aquest dimarts també s'ha celebrat l'altre judici, en el qual Roberto Domínguez ha estat condemnat a tres mesos de presó pel delicte de. Malgrat que el Ministeri Fiscal sol·licitava inicialment sis mesos, les parts han arribat a unareduint la condemna a la meitat. Aquesta pena es va imposar després dels successos ocorreguts a finals del mes d'abril a lade Vigo, quan l'exboxejador va anar a casa de la seva exparella per demanar-li, amb amenaces, que li donés laFins allà es van desplaçar agents de policia, als qualstambéDesprés d'això, va fugir fins al mar de Vigo, es fa ficar dins l'aigua per no poder ser detingut i va cridar frases com "us mataré a tots, a vosaltres i a les vostres famílies" o "recordaré les vostres cares,. Finalment, va ser detingut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor