El TSJC admet a tràmit la demanda de la Intersindical pel procés d'estabilització de la Generalitat

Elva posar en marxa el procés d'estabilització de l'ocupació pública més gran que s'ha fet mai a l'Administració catalana, amb efecte sobre 59.000 llocs de treball públics, amb l'aprovació alel passat 28 de desembre. L'objectiu: reduir la temporalitat fins a un percentatge inferior al 8% a finals del 2024. Si bé, elha admès ara a tràmit la demanda de laper demanar informació al respecte.El sindicat independentista considera que la Generalitati l'acusa d'amagar informació. En aquest sentit, sospita que hi hauria places que no han sortit al, quan la llei estipula que totes han d'estar determinades per aquest criteri. Després de múltiples demandes d’informació alsense una resposta satisfactòria, segons el sindicat, van decidir impulsar una demanda al TSJC per poder veure l’expedient i poder dirimir la traçabilitat de les places que s’han ofertat.La Intersindical ha explicat que s'ha arribat a aquesta situació perquè el, en representació de la Generalitat, ", que facilitaria la feina de tots els sindicats i que disminuiria la sensació de vulnerabilitat dels treballadors". A partir d'aquest moment, però, el Govern haurà de facilitar la informació necessària sobre el procediment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor