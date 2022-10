Mor l'actriu Angela Lansbury, la popular senyora Fletcher

per Marc Orts, Barcelona, Catalunya |

Lade "" ja no està entre nosaltres. L'actriu de Hollywood i Broadwayha mort aquest dimecres als 96 anys, a casa seva, a la ciutat de Los Angeles, tal com ha informat la seva família. Lansbury va aconseguir la màxima popularitat a Catalunya amb la telesèrie "S'ha escrit un crim", que es va emetre a TV3 durant una dècada, entre mitjans dels anys vuitanta i mitjans dels noranta."Els fills de Dame Angela Landsbury anuncien amb tristesa que la seva mare ha mort pacíficament mentre dormia a la seva casa de Los Angeles,del dimarts 11 d'octubre de 2022, només cinc dies abans de fer 97 anys", ha compartit la família en unNascuda ael 1925, es va estrenar a la pantalla gran amb 19 anys, el 1944, en un llargmetratge anomenat "", sota les ordres del director. L'any següent, va participar en "", de la mà d'. Ambdós projectes la van portar a ser nominada a l'com a millor actriu de repartiment.Lansbury va guanyar cinci va destacar com una important actriu secundària de Hollywood. També va fer el salt a, amb una única actuació els anys setanta, i va treballar al teatre i a la televisió. Si bé, va arribar a l'èxit amb "S'ha escrit un crim", una sèrie televisiva d'intriga i misteri, en 12 temporades i 264 capítols independents sobre una professora d'anglès que decideix escriure novel·les de misteri després de la mort del seu marit.

