Precinten un club de striptease de la Rambla per facilitar la prostitució

L'va precintar la setmana passada el club de striptease, situat a la Rambla, per saltar-se el pla d'usos del passeig i facilitar la prostitució. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts municipals a, el consistori va comprovar que el negoci facilitava la prostitució, unes trobades que tenien lloc en un local situat a la part de darrere.La sanció: la clausura del local durant. Els veïns ja havien expressat el seu malestar amb les pràctiques que s'hi duien a terme, però no ha estat fins ara que tot ha saltat pels aires. L'Ajuntament va avisar des d'un inici que vigilaria de prop que els promotors s'adeqüessin a l'activitat permesa per la llicència, quelcom que no ha passat.En aquest cas, tal com ja va pronosticar aleshores la regidora de Feminismes i LGTBI,, se n'ha requerit el cessament i s'ha procedit a precintar el negoci. Els accessos a la part del darrere, on es prestarien els serveis de prostitució, també han quedat precintats.

