«House of the Dragon» o com expiar els pecats de la saga dels trons

Les joves Rhaenyra Targaryen i Alicent Hightower

Com fer les coses bé

Aemond Targaryen brindant pels seus "Strong" nebots, fent mofa del seu origen bastard

. Després de les últimes temporades de, aquest era un escenari que pocs s'atrevien a augurar. Les estratosfèriques xifres d'audiència que la saga batia any rere any, no van aconseguir aturar l'derivada de la manca de sentit narratiu final, de l'evolució incoherent dels personatges i d'una forçada precipitació dels esdeveniments que, en definitiva, denotava una pèrdua d'interès i, alhora, una profunda falta d'amor i de respecte a la font original. Unque aconseguiria despenyar la memòria de l'exitós títol per un trist precipici.I és que elsde Joc de Trons admetien sense pudor que es van tancar orgullosament en banda davant la petició d'de fer més de 10. Inclús les dues últimes (la setena i la vuitena), van ser encara més curtes amb tan sols set i sis capítols. Amb tot plegat, s'entreveia cert afany deper finalitzar el viatge i quedar alliberats dels Set Regnes per a poder-se dedicar a altres projectes. Dirigir una futura trilogia de pel·lícules deera tan sols una de les múltiples ofertes milionàries que van rebre sobre la taula. Tot i això, elva ser tan clamorós que va provocar la pèrdua de l'oferta intergalàctica i de tota la resta. Des d'aleshores, els D&D han caigut en l'oblit i no han dirigit res més. Com bé diu la dita popular, la pressa és una mala companyia.Però per a remuntar-nos al pecat original, cal anar més enrere. L'any 2006, en un bar de Santa Fe (EUA), l'escriptor, l'artífex al darrere de l'univers de, donava llum verda a D&D per a l'adaptació dels seus llibres en un format audiovisual. Aleshores, Martin acabava de publicar el quart llibre de la saga, titulat Festín de Cuervos, i, cinc anys més tard, coincidint amb l'estrena de la primera temporada de l'exitosa sèrie de televisió, sortiria a la llum el cinquè d'una prevista col·lecció de set llibres sota el nom Danza de Dragones.En aquell moment, però, a Martin no li va passar pel cap la possibilitat que la sèrie s'avancés a larecollida en els llibres. I és que D&D, malgrat la immensa quantitat de material i detalls que es plasmaven en les, van optar per emetre deu capítols cada any. Una temporada per llibre. Una innecessària condensació que, per logística implacable, obligava aque enriquien el món fantàstic de l'autor.Aquesta decisió acabaria desembocant en un complex 2014, i amb doshavent de fer front a una sisena temporadade cap a on avançaria la història. Un parell d'anys abans, preveient l'hecatombe, Martin va implorar a la cadena que s'allarguessin les temporades o bé s'aturés la sèrie durant un temps fins que ell publiqués la següent entrega. Un plantejament que va ser rotundament rebutjat i va acabar d'del novel·lista amb el desenvolupament de la sèrie. Durant les primeres quatre temporades, Martin apareixia en els crèdits com a productor, guionista i consultor; a partir de la cinquena, tan sols figuraria com a creador.. Per què? No ho sé, això se li hauria de preguntar a ells", lamentava l'autor en declaracions davant dels mitjans de comunicació. "", confessava un colpit Martin que veia com trepitjaven aquell jardí que curosament havia cuidat durant gran part de la seva vida davant de milions d'espectadors. Pels últims capítols de l'última temporada, D&D van convidar a Martin perquè aparegués en un cameo d'homenatge. L'escriptor ho va rebutjar. LaI tot això, afortunadament, no està succeint amb. I és que HBO hai torna a comptar amb la ploma de Martin per a supervisar la nova sèrie que relata les desventures delsen l'apogeu de launs 200 anys abans dels fets tractats a Joc de Trons. I en aquest cas, la història ja està completament escrita -de principi a final- a l'antologia de. El camí torna a estar pautat i, per tant, si es respecta, l'Val a dir que Fuego y Sangre està narrat com si fos unbasat en les versions dels fets a partir de tres fonts diferents, i aquestes, de vegades, inclús es contradiuen entre elles. Així doncs, ens trobem en l'estranya situació on els lectors sabem què passarà;. I en aquests buits, sobretot en la confecció dels diàlegs, la sèrie excel·leix a l'hora d'omplir-los.Un exemple l'hem vist recentment en el mateix, l'actor que ha interpretat magistralment al rei Viserys I, que va desvelar fa uns dies com Martin, en veure el resultat final, va enviar-li un missatge de valor incalculable: "". I és exactament per això que hi ha motius de celebració. La sèrie ha recuperat la màgia i ens. Les impressionants dades i crítiques de l'audiència, també ho corroboren.Evidentment, s'observenon la sèrie s'allunya lleugerament de la font escrita; però sempre amb unaal darrere, ja sigui per accentuar el dramatisme, simple logística audiovisual o per facilitar la comprensió de l'espectador. I tot plegat, perquè en cap moment s'escapi dels marges, qualsevol canvi ha de comptar sempre amb l'indispensableTotes lestornen a estar pensades al mil·límetre. Tot enquadrament de càmera, peça de vestuari o nota musical de la banda sonora està concebut minuciosament per respondre a una clara. I aquestaés amor. I és que quan hi ha, cap altre "joc" importa.

