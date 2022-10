Verge, la vigília del 12-O: «No hi ha futur antiracista sense reconeixement del passat colonial»

El procés participatiu per a l'avantprojecte des'ha tancat aquest dimarts amb 400 aportacions de persones i entitats. El departament d’ha fet retorn dels primers resultats en l’acte institucional "" celebrat al Museu d’Història de Catalunya, on la consellera,, s'ha volgut referir a la celebració del dia de la hispanitat: "", ha sentenciat.La jornada ha servit per reportar tota mena de vivències de racisme quotidià que fan "evident" la "necessitat de fer front" a un, després d'un procés que ha durat nou mesos i mig. D'una banda, afirma el departament, cal "deixar de banda la negació del fenomen per part de les institucions" i de l'altra, "apostar per l'i lacom ara l'accés a l'habitatge o al mercat laboral".S'ha pogut debatre sobre la persistència del racisme, els seus vincles amb eli les estratègies per poder fer-hi front. Les aportacions rebudes aborden "preocupacions clau" per a la redacció de la llei catalana contra el racisme, com ara la manca de reconeixement de les persones racialitzades, que "".La llei, insisteix Igualtat, ha de permetre visibilitzar i reconèixer els processos històrics colonials i discriminatoris que han contribuït a generar "uni opressions, en funció de variables com l'origen, la cultura o el color de pell". La iniciativa legislativa també incorpora unde les violències i discriminacions que pateixen les persones migrades i/o racialitzades. Tindrà en compte la resta de variables que travessen aquestes persones, com el gènere, l'edat o ser una persona LGBTI+, i les situacions que aquests encreuaments generen.

