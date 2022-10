Els autors del ciberatac a tres hospitals publiquen 54 gigues d'informació

s'ha erigit en l'autor del ciberatac al Consorci Sanitari Integral (CSI) de dissabte que va afectar tres hospitals de Barcelona -el, eli el- i ha alliberat 54 gigabytes de dades personals dels seus usuaris a la dark net. Així ho ha avançat aquest dimarts el diari Ara, que ha assegurat que part d'aquesta informació consisteix en fotografies de DNI i en informes mèdics.Les incidències provocades per unva afectar els sistemes d’informació i, per tant, el funcionament de la xarxa d'assistència general del CSI. El departament deva posar en marxa les mesures de contenció necessàries per mitigar i minimitzar l'afectació, alhora que va iniciar una investigació per determinar l'impacte i esclarir els fets. Segons l'aleshores titular de la conselleria,, es va tractar d'unArgimón va detallar que els delinqüents han segrestat dades i ara demanen un rescat per restablir la normalitat al servei. Per això, se sospita que les dades publicades pels pirates informàtics podrien ser només una part de les robades i formar part d'unaper fer que l'Administració pagui. Els experts han apuntat que si no es tenen còpies de seguretat, hi ha poc que es pugui fer i han assenyalat que recuperar el control de la xarxa del CSI "".Lainvestiga els fets i els especialistes apunten que si aquesta xarxa va caure, les altres han d'estar amatents, perquè són en el punt de mira. De fet, el CSI ja va patir un ciberatac fa anys. Fonts del consorci han assegurat que aleshores no van pagar res i van aconseguir solucionar-ho.

