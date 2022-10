Fal·lera constructora a la Barcelona esportiva: 3 nous centres i 6 grans reformes

El detall dels projectes

Barcelona fa un nou pas en la millora de la xarxa d'equipaments esportius, esperonada per allò que contempla el compromís de planificació constructora 2019-2035, i ha anunciat un pacte de 70 milions d'euros per activar les obres de. Es tracta de la creació de zero del Centre Municipal Esportiu (CEM) La Sagrera, el CEM Espronceda i el Nou Pavelló Meridiana Sud -o Pavelló Municipal Glòries- d'una banda, i de la millora d'espais que fa temps que esperen, d'altra banda. En total, s'incidirà en espais de 5 dels 10 districtes de la ciutat:Una de les claus, tant en els nous equipaments com en les reformes, és la cabuda a pràctiques d'esports poc habituals. Entre aquests esports a potenciar hi ha el tennis taula, la gimnasia artística, el tir amb arc o el món nàutic. "El nou mapa d'equipaments esportius de la ciutat" vol créixer a barris sense equipaments i intenta", apunta el regidor d'Esports, David Escudé.Els plans de renovació de la xarxa d'equipaments se separen en dues fases. La primera, de, contempla les actuacions pel CEM La Sagrera, el nou Pavelló Illa -que amplia l'actual- el CEM Espronceda i la reforma del Centre Municipal de Vela. La segona, que constarà de, implicarà la reducció dels projectes del CEM Artesania, el CEM La Marina, el Pavelló Municipal de Glòries, el CEM Can Felipa i el CEM Verneda i es preveu posar-los en marxa el mandat vinent.Els'encabirà al carrer Bonaventura Gispert, 37-47. Comptarà amb dues piscines descobertes, que en el futur podrien tenir coberta retràctil i climatització, i dues pistes de pàdel, entre altres serveis. Costarà uns 13 milions d'euros i hauria d'estar obert al públic a principis de 2025, segons l'Ajuntament.El noudoblarà la capacitat de l'espai actual, dissenyat dins el conjunt del centre comercial de l'Illa Diagonal, comptarà amb dues pistes poliesportives i altres serveis. La instal·lació promet obrir portes a l'estiu de 2025 i compta amb més d'11 milions d'euros de pressupost en total.El nou, alhora, se situarà al carrer Espronceda, 320-324, i tindrà un pavelló triple poliesportiu. Costarà unes 16 milions d'euros i mig i acabarà les obres el febrer de 2025, calcula el consistori.La renovació delvol potenciar la nàutica popular i construirà una nova sala polivalent. Es preveu acabar la intervenció el primer trimestre de 2024 i que costi uns 4,2 milions d'euros.Elpreveu la possibilitat d'una nova piscina, i sales d'activitat, que s'aplegarien a altres equipaments com les tres pistes de bàsquet o les sales d'activitats dirigides. El pressupost, en aquest cas, és de gairebé 16 milions d'euros. No hi ha calendari previst.Elamplia l'actual equipament amb dues piscines i sales de fitness noves. El pla contempla poc més de 8 milions d'euros per a les tasques de construcció. No hi ha calendari previst.Elo Nou Pavelló Meridiana Sud, se situarà a l'interior d'illa dels carrers Sancho d'Àvila, Zamora, Tànger i Pamplona. Serà un pavelló triple semisoterrat, amb tres pistes transversals. Costarà uns 8 milions d'euros. Es preveu licitat les obres el primer trimestre de 2024, calcula l'Ajuntament, però no hi ha un calendari definitiu per a l'obertura de l'espai.Eltindrà una nova piscina més gran, especialment pensada per a la pràctica del waterpolo, i es duplicarà l'espai de les sales d'activitats dirigides. En aquest cas, l'Ajuntament no ha facilitat calendari ni pressupost previst.Elmillorarà l'accessibilitat entre els pavelló i les piscines actuals i implicarà també la creació d'una nova sala de fitness, a sobre de la coberta. Costarà uns 3 milions d'euros i es preveu que les obres comencin el 2024, sense tenir un calendari definitiu fixat per a la posada en marxa del nou espai.

