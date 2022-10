La piscina Sant Jordi de Barcelona es manté tancada i sense data d'obertura

Ladesprés que aquest dilluns al matí: van caure uns 15 metres de les plaques del fals sostre instal·lat a l'equipament esportiu. Tota la superfície del sostre estava coberta amb unes malles protectores perquè s'havien de fer unes obres de remodelació que ja estaven aprovades, asseguren des de la direcció de la piscina i la Federació Catalana de Natació.L'Ajuntament de Barcelona, titular de la piscina, ha afegit que les obres estan en procés de licitació. Les malles van aguantar les plaques despreses i per això no van caure ni a terra ni a dins l'aigua.Dilluns a la tarda es van mantenir reunions amb l'equip d'arquitectes que estan elaborant un informe tècnic sobre la situació de la instal·lació. L'és tornar alacom més aviat millor però "amb totes les garanties de seguretat".Des de la direcció insisteixen quei és per això que l'espai dedicat al fitness i les sales d'activitats dirigides continuen obertes al públic i funcionen amb normalitat. De moment, com a mesura de seguretat, s'ha deciditde la, masculins i femenins, a la mateixa planta. També s'ha(platja i grades) a tot el personal (laboral o de serveis externs) a excepció dels tècnics relacionats directament amb el projecte de l'obra.Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha indicat que des del moment de l'incident, l'equip d'arquitectes junt amb responsables municipals i els agents implicats estan treballant per avaluar la situació i determinarper resoldre "immediatament" la situació.Pel que fa al projecte de remodelació previst, els tècnics avaluaran també com afecta l'incident a les instal·lacions i a les actuacions que hi havia previstes, per determinar si cal fer alguna modificació al projecte.La piscina és de titularitat municipal i es va construir el 1966 amb 50 metres de llargada, la distància olímpica, la primera que hi havia en territori espanyol. Actualment, té uns 3.500 abonats, dels quals aproximadament 1.500 són usuaris de la piscina.

