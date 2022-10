El nou Super3 lidera en audiència infantil en la seva estrena

El noupromet i molt. L', la nova aposta de la televisió pública catalana per atraure el públic més jove, s'ha estrenat sent líder en audiència infantil. Entre els menors d'entre 4 i 12 anys, l'SX3 ha registrat un 15,2% de quota de pantalla, quedant així per sobre de(14,9%),(4,6%) i(1,9%).Alguns dels programes més vistos aquest dilluns, primer dia de les emissions, van ser els animes, la sèrie transmèdiai el nou magazín interactiu, dues produccions pròpies de la televisió pública catalana. Un total de 255.000 persones van veure el nou SX3 peri 59.125 usuaris únics van accedir als continguts digitals del nou canal.I no tot es queda en les bones xifres a la televisió. A lesdigitals, el primer dia del nou Super3 va acabar amb 197.000de continguts de. D'aquesta manera, es duplica àmpliament la mitjana diària que s'havia registrat en la temporada anterior. També es van registrar 1.771 reproduccions d'en un sol dia.

