L'exsocialista que ocuparà una conselleria plena de llaços grocs

Una conselleria inestable

Un Govern independentista?

El 15 de maig de 1979 el socialistaes convertia en el primer alcalde de Girona de la democràcia. Sis mesos després, el 9 de novembre, al barri gironí de Pont Major naixia. Nadal va ostentar el càrrec fins a l'any 2002, quan Geis tenia 23 anys i estudiavaa la Universitat de Girona (UdG). Ambdós polítics, amb una trajectòria vinculada a la vida universitària principalment a la universitat de la ciutat on van néixer, han dut a terme avui el traspàs de carteres a la, després de lai de laper part de Pere Aragonès, que ha incorporat persones independents com Nadal.El nou conseller ha arribat a l'edifici de la Via Laietana passades les 16:00 hores de la tarda. A l'entrada, llaços grocscom a mostra de solidaritat amb els presos i exiliats polítics. Geis ha rebut Nadal al seu despatx, i li ha entregat un llapis de memòria amb els documents d'aquest primer any i mig de feina. Després, s'han assegut en una taula per abordar la feina feta i la que queda pendent., ha subratllat l'exconsellera de Junts, l'única que defensava obertament la sortida de Junts de l'executiu. Nadal, mig de broma, li ha contestat que ja les sap perquè el balanç el va fer ella a les seves xarxes socials : "Ja has fet el tuit", li ha comentat el nou conseller. "Moltes coses per fer, moltes, ara t'explicaré", ha insistit Geis, política que va aterrar a la política quan, que havia estat alcalde de la seva ciutat per l'espai convergent, li va demanar que encapçalés la llista de Junts a Girona a les eleccions del 27-D. Abans, ella havia estat sempre vinculada al món universitari i havia renunciat a les ofertes de Puigdemont per entrar en política. Va ser l'1-O, que la va activar.La reunió entre els dos gironins s'ha fet a. Cap dels dos dirigents polítics ha volgut fer declaracions a la premsa ni abans ni després de la trobada. Aquesta serà l'última vegada que Geis trepitgi la conselleria, després d'haver assolit avenços notables com la tramitació del projecte deal Parlament, un 14% més d'per la recerca i universitats, un 70% més d'ajuts en recerca, la creació de més de 600 places en el grau d'infermeria, un pla per l'enfortiment del català o la reducció i, sent aquesta última qüestió un reclam històric del món universitari.Quan es va anunciar la sortida de Junts, diverses veus del món universitari van encendre totes les alarmesque apareix i desapareix segons com li ve a cada executiu. Es va crear per primera vegada l'any 2000 sota el nom de departament d'Universitats, Investigació i Societat de la Informació. Amb l'arribada del tripartit i la remodelació del Govern quan Pasqual Maragall va expulsar els consellers d'ERC, va ser suprimit. A partir d'aquell moment, la cartera ha estat un satèl·lit que ha anat transitant en diferents direccions de conselleries diverses. Va ser a l'inici d'aquest mandat que va recuperar el seu estatus propi.Veus com la del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, han ressonat aquests dies en què Aragonès elaborava el nou Govern demanant que es mantingui la conselleria per poder continuar treballant. Uns reptes que ara haurà d'assumir Nadal, que també haurà d'afrontar altres qüestions com eli l'envelliment de les plantilles a les universitats, o resoldre les mancances de les infraestructures. La seva solidesa i expertesa, a banda de la seva trajectòria en l'àmbit universitari, són un valor afegit per afrontar aquests reptes.Catedràtic de la Universitat de Girona, després d'anys militant i exercint càrrecs a nivell local i a la Generalitat amb el PSC durant el tripartit,, després d'acumular episodis en els quals es va anar allunyant progressivament del partit, com l'any 2013, quan va presidir el, un encàrrec que li va fer el llavors alcalde de la ciutat Carles Puigdemont.Lluny de la política, va fer retornar a l'àmbit universitari i va decidir no anar a cap altre partit, a diferència d'altres membres catalanistes del PSC com Ernest Maragall, que ara és el cap de files d'ERC a Barcelona. En una entrevista de l'any 2018 a NacióDigital , Nadal demanava a l'independentisme deixar clar que l'1-OFa quatre mesos, en una entrevista a TVE, sentenciava que no tornaria a la política, i, en cas de fer-ho, va indicar que seria a la política local. La trucada d'Aragonès, però, ha estat un encàrrec al qual no ha pogut renunciar. "En un moment complex amb moltes dificultats, no van dubtar ni un sol moment", ha dit avui el president de la Generalitat sobre els nous membres de l'executiu.Quina és la definició del nou Govern?, preguntaven aquest dimarts els periodistes al president Aragonès després que hagi incorporat persones com l'exsocialista Nadal. El cap de l'executiu ha assegurat que. Nadal no s'ha posicionat sobre aquesta qüestió des que ha assumit el càrrec. De moment, mentre fa quatre anys qüestionava que l'1-O fos un referèndum, ara arribarà cada matí a una conselleria amb símbols posats en solidaritat després de la repressió derivada de la votació independentista.Geis, per la seva banda, baixarà avui les escales de la Conselleria per última vegada i posarà rumb a Girona. Els seus propers passos són incerts. No tindria problemes per recuperar la feina en l'àmbit universitari, i és que va ser la, quan va entrar a la UdG l'any 2013. De perfil independent, el seu nom no deixa de resonar aquests dies per, després que la seva alcaldable, Assumpció Puig , hagi decidit renunciar. Geis passa així el relleu al primer alcalde democràtic de Girona i torna cap a casa per, qui sap si, agafar-li també el relleu i entrar a l'Ajuntament, consolidant-se així un intercanvi de despatxos amb molts d'anys de diferència.

