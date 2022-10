El 60% del país està a favor que el català sigui llengua oficial a la UE, segons el CEO

. Encara que és la novena parla més utilitzada en tot el continent, de moment no es pot fer servir en intervencions de les cambres oficials de la UE ni en cap dels seus tràmits burocràtics o en un ús institucional en nom de la Unió. Aquest fet xoca de manera frontal amb els desitjos de la majoria de catalans , que han deixat clar que volen que la seva pròpia llengua sigui oficial a la Unió Europea. Segons la darrera enquesta del CEO,o molt d'acord en el fet que es fes oficial.Les dades, que formen part d'una nova entrega de l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estadístiques i Opinió, assenyalen queque el català passi a ser oficial a la UE, amb un 6% "molt en desacord".en aquest afer lingüístic. L'enquesta es va realitzar entre el 14 de juny i l'11 de juliol sobre una mostra de 1.200 entrevistes.Qualsevol ciutadà pot dirigir-s'hi en català, gallec o basc al Parlament Europeu, i té el deure de respondre en l'idioma que se'l contacti. El català, doncs, és "llengua de comunicació entre ciutadans i institucions europees",i, per tant, els eurodiputats no poden utilitzar-la al ple o a les comissions.Pel que fa al grau d'europeisme de la població catalana,són les que se senten més europees (7,1 sobre 10), mentre que les de 25 a 34 anys les que menys (5 ,8), seguides de prop per la franja de 35 a 49 (5,9) i la de 18 a 24 (6); i el grau d'europeisme de la població catalana se situa en un 6,4 de mitjana.

