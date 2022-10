L'OTAN manté les maniobres nuclears per evitar donar «un senyal equivocat» a Rússia

Altres notícies que et poden interessar

L'manté les maniobres nuclears per evitar donar "un senyal equivocat" a. Així ho ha assegurat el secretari general de l', que ha explicat que té intenció de mantenir els exercicis deprevistos per la setmana vinent, un entrenament que es fa de forma anual perquè l'aliança estigui preparada en cas d'. Pel màxim representant de l'organisme, cancel·lar-los seria sinònim "d'enviar un senyal equivocat a".Stoltenberg creu que els atacs russos d'aquesta setmana al centre de Kíiv i a altres ciutats ucraïneses són "una mostra de debilitat" per part del president rus,, i del seu exèrcit. En una roda de premsa prèvia a la trobada de ministres de defensa que se celebrarà el 12 i 13 d'octubre a, el secretari general de l'aliança ha assegurat que Rússia "no fa progressos al camp de batalla" i que "no té capacitat" per aturar l'avenç de les tropes ucraïneses. "Només respon amb atacs indiscriminats sobre civils i infraestructura crítica; això causa danys, però també reflecteix una falta d'alternatives", ha afegit, qualificant les operacions "d'inacceptables" i recordant que van en contra delDurant la mateixa intervenció, Stoltenberg ha reiterat elde l'OTAN a "protegir" i a continuar enviant material militar a Kíiv. De fet, el secretari general ha detallat que l'organització està mantenint converses amb laper incrementar la producció de material militar i així reomplir els estocs que s'han anat buidant en altres països de l'aliança, que han traslladat part dels seus recursos a Ucraïna.Pel que fa a les amenaces nuclears de Putin , el mandatari noruec ha reiterat que aquestes paraules són "una" i que "una guerra nuclear mai es pot guanyar". Finalment, Stoltenberg ha subratllat la necessitat de protegir infraestructures crítiques arran de les explosions detectades als gasoductes Nord Stream i ha informat que l'aliança ha doblat la seva presència ali al, per on precisament transcorre el conducte.​​​​​

