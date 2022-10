Nissan ven tot el seu negoci a Rússia per només 1 euro i abandona el país

Altres notícies que et poden interessar

El comitè executiu de l'empresa automobilística ha aprovat la venda de totes les seves operacions al país. Nissan traspassa(és l'Institut Central d'Investigació i Desenvolupament d'Automòbils i Motors, traduït del rus) assumint un cost de 700 milions d'euros. Totes les seves instal·lacions de fabricació de cotxes i les oficines d'I+D de la firma a San Petersburg seran transferides a la nova empresa, a més de vendre el centre de vendes i màrqueting de Moscou.En el cas dels treballadors, tots ells quedaran protegits laboralment en un temps de dotze mesos. Encara que és una mesura per marxar del país, que es troba en una guerra amb Ucraïna després de la invasió del territori veí,actuals en un període de sis anys. La fabricació havia quedat aturada des del febrer del 2020 i, des de llavors, la seu central de l'empresa ha monitoritzat la situació.Donades les circumstàncies actuals de l'escalada bèl·lica i la situació econòmica del país han decidit traspassar-ho a escala local encara que el cost de la venda sigui d'un euro. El president i conseller delegat de Nissan,, ha argumentat que aquest moviment "és la millor solució possible per donar suport a la nostra gent". Una llarga llista d'empreses occidentals van abandonar Rússia per l'inici de la guerra:, entre d'altres. La darrera automobilística que va marxar va ser l'empresa francesa Renault.​​​​​

