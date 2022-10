La data de la fi de la Terra, segons l'Agència Espacial Europea

La fi del planetai, per tant, de l'únic conegut que alberga vida, és una de les obsessions de la humanitat i la ciència fa segles que busca una resposta. Ara, l'diu haver trobat la seva. La Terra es destruirà en uns 10.000 o 11.000 milions d'anys, han afirmat. Per formular aquesta predicció, els seus científics s'han basat en el coneixement sobre com i quan elarribarà al seu final.El sistema solar té uns 4.500 milions d'anys i la seva estrella es troba en la fase de, en què el seu nucli encara és capaç de convertir l'hidrogen en heli, en un procés que desprèn grans quantitats d'energia en forma de llum i calor. Quan arribi al final de la seva vida, esdevindrà una, abans de convertir-se en unaSerà aleshores quan la Terra passi a ser història, devorada per la calor. Les altes temperatures, però, ja hauran fet inviable laal planeta dos milions d'anys abans, o el que és el mateix, dintre de 8 milions. Això passarà quan la mida del Sol augmenti en un 10% respecte de l'actual.

