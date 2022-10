Antonio Baños, condemnat a quatre mesos de presó per no respondre a Vox

El jutjat de Madrid ha condemnata quatre mesos de presó i inhabilitació per negar-se a respondredurant el judici del procés. No haurà d'entrar a la presó perquè no té antecedents, però la pena imposada a l'exdiputat de la CUP és més dura que la que elva imposar a Eulàlia Reguant ara fa una setmana. Baños va ser jutjat fa uns dies i es va negar a declarar perquè no se li deixava fer en català. Segons la jutgessa, ha comès un delicte dei per això li imposa la pena màxima que demanava la Fiscalia.

