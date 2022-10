Mor una dona de 84 anys atropellada per un camió de la neteja de Barcelona

ha mort després de ser atropellada per un camió de la neteja de Barcelona. Segons ha explicat la televisió pública de la capital catalana, Betevé, els fets es van produir aquest dilluns a la tarda al carrer de la, al barri de la Marina de Port. La víctima era veïna d'aquesta mateixa zona del districte de Sants-Montjuïc, segons la premsa local.El sinistre es va produir a mitja tarda, al voltant de les sis, i els serveis d'emergència que van assistir al lloc dels fets no van poder fer res per a salvar-la, donades les circumstàncies greus en les quals van trobar la víctima. La Guàrdia Urbana de la capital està investigant les causes concretes dels fets. En tot aquest any 2022de trànsit a la ciutat de Barcelona.

