Un barri de Barcelona, entre els 20 millors del món segons «Time Out»

El barri barceloní deha estat seleccionat entre els millors 20 del món segons una enquesta que elabora la revista. La llista dels Time Out's Coolest Neighbourhoods in the world ha situat la zona de la capital catalana en 18a posició i n'ha destacat l'"esperit popular", on conviuen negocis tradicionals i nous establiments.A més, la revista també ha valorat de Sants els seus carrers i places, allunyades del "brogit turístic"., directora de Time Out a Barcelona, ha defensat que el barri dees mereix el seu lloc a la llista aquest any: "Ens encanta que estigui entre els barris més cool del món".Barcelona no ha sortit de la llista des que el rànquing va començar, ara fa cinc anys. A més, l'de Barcelona va coronar la primera posició el 2020. Pel que fa a la resta de l'Estat, Madrid ha entrat en el lloc 23 del rànquing amb el barri de. El top-5 està protagonitzat per la Colonia Americana de(Mèxic), Cais do Sodré de, Wat Bo Village de Siem Reap a, Ridgewood ai Mile End aEl rànquing es basa, des del primer cop que es va publicar el 2018, en lesdels habitants de cada una de les ciutats participants. Enguany, més de 22.000 ciutadans han respost el Time Out Index, l'que proposa Time Out, juntament amb la seva xarxa d'editors i col·laboradors dels 59 països on és present.Els aspectes més ben valorats són unaatractiva, grans llocs per menjar i beure, així com una oferta cultural engrescadora. Altres elements que han puntuat alt a l'hora de definir la popularitat dels barris són aspectes pràctics com ara la facilitat per gaudir-ne caminant, un bon, la sensació de, així com la

