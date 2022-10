Cinc anys de rebombori pel 12-O: els últims escàndols de la festa de la Hispanitat

Sin duda, lo mejor de este Día de la Hispanidad. Los 10 segundos durante los que Pedro Sánchez y su esposa se creyeron Reyes de España. Error garrafal de protocolo. pic.twitter.com/g4IxzZq7jH — Israel Remuiñán ن (@israelremuinan) October 12, 2018

El, el 12 d'octubre, és una data amb especial rellevància en el calendari de les forces polítiques espanyoles. Per algunes més que per altres i és que mentre certs partits defensen amb orgull que el 12-O commemora elarreu del món -especialment a Llatinoamèrica-, per a altres representa unamb el qual s'esforcen a distanciar-se. Sigui com sigui, cada Dia de la Hispanitat les forces armades fan la seva particular. En ella, també hi participen els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat - la cabra de la Legió inclosa -, i els reis presideixen l'acte.La desfilada d'enguany se celebra sota el lemai recorre el centre de la capital espanyola. A partir de les 11:00 del matí, les tropes comencen a desfilar des del passeig de la Castellana fins a arribar a Nuevos Ministerios. Primer, surten els efectius a peu i els vehicles terrestres i després té lloc la famosa part aèria de l'acte. En la desfilada, s'enlaira la bandera, es rendeix homenatge als "caiguts" i sona l'himne de l'Estat. A l'espera del que passi aquest 2022,. Algunes fins i tot desgraciades. Les repassem.Una de les primeres a ser documentades és, precisament, la més tràgica de totes. Es tracta de la desfilada de. Un dels quatre eurofighters que va participar en l'acte d'aquell any es va estavellar quan tornava cap a la base aèria d'Albacete, prop del Parc de la Pulgosa. En l'accident,. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar ràpidament efectius de la Policia Nacional espanyola, de la Policia Local, Bombers i un helicòpter sanitari, però res es va poder fer per salvar la vida del militar. Segons van detallar testimonis presencials, l'incident es va produir quan. A causa de l'impacte, es va originar un incendi i una gran fumera.En aquella ocasió, però, la història no va ser tràgica, sinó una simple curiositat. Concretament, el que va passar va ser un, i la seva dona, Begoña Gómez, en la recepció de l'acte institucional.Sánchez i Gómez van ser els primers a saludar els reisal palau després de la desfilada militar, tal com marca el protocol. Unes pautes de comportament que van trencar en el moment en què, com si ells també fossin monarques. La imatge va mantenir-se així només uns instants, fins que un membre de la Casa Reial es va acostar i els va advertir que no podien seguir allà. El moment va ser captat per nombrosos mitjans de comunicació i reproduït àmpliament a través de les xarxes socials amb múltiples crítiques.Però possiblement un dels moments que més es recorden del Dia de la Hispanitat és el del 2019, quan. Per sort, aquest cop tot va quedar en un ensurt i l'home no va patir cap lesió greu i es va recuperar poc després. Aquella. El 2018 un altre professional es va enredar amb el tros de tela. Aleshores, tampoc va desencadenar en res crític.En el darrer any sobre el qual podem parlar,i, en aquesta ocasió, el succés també va tenir a veure amb la branca aèria de les forces armades. En aquella ocasió, es va fer viral una fotografia dels. Algunes veus van apuntar que s'havien equivocat amb el color dels pots de fum, que havien de representar la bandera espanyola, però Defensa i l'Exèrcit de l'Aire van assegurar que tot plegat es tractava d'unproduït perquè se'ls hi va cremar el producte expulsat de l'avió i en lloc de sortir vermell, va sortir morat.Cada any les aeronaus sobrevolen el cel de Madrid durant la desfilada del 12-O. I com també acostuma a ser habitual, la seva actuació provoca un. El 2020 un dels avions que teòricament havia de portar la pintura de color vermell, la va dur de color groc i va fer que la combinació de la rojigualda quedés totalment desfigurada. Què passarà enguany és un misteri, encara.en aquest recull de moments impactants.

