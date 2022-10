L'start-up catalana Factorial es converteix en un «unicorn»

L'empresa de recursos humanss'ha afegit a la llista d'radicades aen convertir-se en "", és a dir, a ser valorada en més de 1.000 milions de dòlars. La companyia fundada ael 2016 ho ha assolit després de tancar una ronda d'inversió de 120 milions de dòlars, liderada pel fonsSegons ha explicat l'empresa en un comunicat, el ritme de creixement anual d'és superior al 200% i en tres anys ha passat de 70 a 7.000 clients. Fins al moment, l'empresa compta amb més de 800 treballadors, repartits per les oficines de Brasil, Mèxic i Espanya. A banda de Factorial, a Catalunya també estan valorades com a "unicorn", iFactorial té presència comercial aUnit,. L'empresa va ser fundada el 2016 per. L'any passat, Factorial ja havia rebut una inversió milionària d'un fons d'inversió nord-americà.En concret, l'empresa ha creat un sistema que automatitza gestions dels departaments de recursos humans i que ja han implementatde més de 60 països. La idea del projecte, segons expliquen, és que lespuguin accedir a dades que normalment no tenen a l'hora de prendre decisions.

