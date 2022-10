El pla d'estalvi de la Moncloa reduirà la factura a 1,6 milions de llars amb caldera comunitària

Elha aprovat aquest dimarts el seuDesprés del Consell de Ministres, la vicepresidenta tercera i titular per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,, n'ha explicat els detalls, junt a la ministra portaveu,. També hi ha estat present el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació,El pla, anomenat Més seguretat energètica, no contempla talls en el subministrament i inclou 73 mesures addicionals al paquet de mesures anunciat l'1 d'agost , amb l'objectiu d'assolir un estalvi addicional en el consum de gas natural d'des de l'agost fins al maig del 2023. Entre les mesures que tenen més visibilitat, hi ha l'increment de la cobertura als sectors més vulnerables, amb la voluntat deque tenen caldera comunitària i que no s'han pogut acollir a la tarifa regulada del gas.La vicepresidenta també ha enumerat que el pla reforçarà la, facilitarà la informació als consumidors amb informació afegida a les factures, donarà impuls alsamb un fons de 500 milions, i s'inclourà més suport a la indústria i el sector productiu, així com rebaixes fiscals per les inversions dutes a terme, alhora que es buscarà una planificació elèctrica de les xarxes flexibles.Ribera, que ha explicat que part de les noves mesures es finançaran amb el Pla de Recuperació, ha assegurat que la situació "es pot allargar en el temps" i ha anunciat que un cop al mes faran públic el seguiment de les mesures adoptades i la seva eficàcia. Ha afirmat que l'actual és el moment de "més intensitat" de la política energètica per part de la Unió Europea.al previst en el compromís inicial amb la Comissió Europea, que era del 7%, fixant-se finalment en el. El pla obliga a una revisió tècnica de tot l'enllumenat exterior, però no fixa cap límit sobre les llums nadalenques. El contingut del pla ja estava elaborat de fa setmanes, però la Moncloa ha volgut esperar ali l'aprovació, la setmana passada, dels Pressupostos Generals de l'Estat. Teresa Ribera ha mantingut una ronda de contactes amb els agents socials i polítics per recollir propostes sectorials.Les noves mesures adoptades s'afegiran a les aprovades l'agost passat i que incloïeni a 19 a l'hivern a botigues, edificis públics i hotels, o al tancament de la llum dels aparadors a les deu de la nit.Per la seva banda, el ministre d'Agricultura s'ha referit a les ajudes implementades per ajudar al, dins del marc de la, avançant les ajudes en 2.800 milions d'euros, un avenç d'un paquet de més de 4.000 fins a finals d'any, i que es podran rebre a partir del dilluns vinent. Es facilitarà que les autonomies puguin efectuar aquests pagaments.Sobre la trobada d'ahir entrei el líder del PP,, sobre el bloqueig de la renovació del CGPJ, Isabel Rodríguez ha dit que. "L'estem forjant", ha afegit la portaveu, que no ha volgut donar-ne més detalls.Preguntada sobre si lapot afectar a la negociació de l'executiu espanyol amb ERC de cara als, la ministra Isabel Rodríguez s'ha limitat a desitjar que els comtes siguin aprovats "per una àmplia majoria". Davant el context de crisi i el seu impacte social, "serà difícil posicionar-s'hi en contra", ha comentat la portaveu. En relació a la crisi produïda en la majoria sobiranista, amb la sortida de Junts de l'executiu català, Rodríguez ha dit que espera que els canvis efectuats pel presidentdonin

