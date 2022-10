Gairebé la meitat dels funcionaris pren antidepressius diàriament

La CSIF llença una campanya de suport als treballadors i demana mesures al govern espanyol

Sis psicòlegs per cada 100.000 habitants

(ansiolítics, antidepressius i somnífers, entre altres), segons un estudi elaborat per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF). L'estudi, presentat aquest dilluns amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, s'ha realitzat mitjançantque treballen en diferents àmbits de les administracions públiques, com l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes, ajuntaments, Educació, Sanitat, Justícia i altres empreses públiques.D'acord amb els resultats de l'enquesta de la CSIF,, encara que amb especial incidència en Sanitat i Educació. El perfil majoritari de la persona que pren aquesta mena de medicació és el d'una, treballadora de la sanitat pública o d'un centre educatiu que consumeix ansiolítics diàriament per suportar l'excés de càrrega de treball o perquè pensa que no té prou reconeixement professional.Segons l'enquesta,(un 66% dels enquestats reconeix el seu ús), seguits dels antidepressius (en un 43,6%) i finalment els somnífers (amb un 32,1%). Un 51% dels enquestats ha assegurat consumir aquests fàrmacs diàriament, un 13% diverses vegades a la setmana, un 21% alguna vegada al mes i un 15% en l'últim any.Un 76% ha manifestat que el treball l'influeix a l'hora de consumir aquestes substàncies: un 54,2% ho relaciona a un excés de càrrega de treball, un 44,6 per l'escàs reconeixement professional que té i un 37,7% pel mal clima laboral (han explicat que viuen conflictes i situacions d'assetjament entre altres).(s'han referit a la temporalitat o a la interinitat entre altres aspectes). En canvi, un 20,6% ha dit que pren medicació per problemes amb els usuaris als quals presta servei i un 12,6% ho ha relacionat amb problemes econòmics. Una altra dada significativa de l'enquesta és que(55%) dels enquestatsmentre que el 93% s'ha queixat de l'absència en els seus centres de treball d'iniciatives sobre protecció de la salut mental.Aprofitant el llançament de l'enquesta, la CSIF ha posat en marxa la campanya Treballem per tu, compromesos amb tu. Promovent el respecte i la salut mental en l'àmbit laboral, que pretén oferirDins la campanya, també s'ha recollit una exigència al govern espanyol: que posi en marxa un paquet de mesures centrades aEntre aquestes mesures, la secretària nacional de Prevenció de Riscos Laborals de la CSIF,, ha justificat en una roda de premsa lai el seu desenvolupament a través d'un Reial decret. Per a Abascal, també és essencial fer avaluacions de riscos i gestió psicosocial real en els centres.Una altra de les propostes de l'organització sindical és la d'establir la figura deli incloure-la en la llei de Prevenció de Riscos Laborals com un membre més del Servei de Prevenció. A banda d'això, la CSIF també ha advocat per unque inclogui els col·lectius professionals més vulnerables, plans de prevenció i intervenció sobre conductes addictives en l'àmbit laboral i vigilància de la salut mental en els centres de treball., ha reblat Abascal. Finalment, un altre dels punts clau per a la CSIF és augmentar el nombre de places en Psicologia, Psiquiatria, Infermeria especialitzada en salut mental i terapeutes ocupacionals, a causa del, tal com ha denunciat el president del sector nacional de Sanitat de CSIF, Fernando Hontangas.Segons dades d'Eurostat, a l'Estat hi ha sis psicòlegs per cada 100.000 habitants, mentre que. "Per a equiparar-nos a la UE necessitaríem 5.640 professionals d'aquesta especialitat", ha detallat Hontangas. A Espanya també hi haenfront dels 18 de la mitjana UE, per la qual cosa caldria incorporar 3.948 professionals per arribar a la mitjana europea. "ni s'han establert ràtios mínimes. En concret, denunciem que, enfront de la mitjana del 7,5% dels països del nostre entorn, segons dades de la Societat Espanyola de Psiquiatria", ha afegit sobre aquest tema l'especialista.A més a més, Hontangas ha detallat que laper ser valorat pels serveis de psiquiatria ésde mitjana en tot l'Estat, encara que la situació varia entre comunitats autònomes: a Andalusia i Castella-la Manxa pot arribar fins a quatre i cinc mesos, respectivament, per a la primera consulta, i a Aragó de fins a nou mesos. De la mateixa manera, el president del sector nacional de Sanitat de CSIF ha criticat que"tampoc s'ha implantat en totes les comunitats autònomes". Segons el sindicat, no és present ni a Catalunya ni a la Comunitat Valenciana, per exemple; mentre que Catalunya i Madrid, entre altres regions, tampoc han reforçat els seus serveis de salut mental després de la pandèmia.

