Els quatre consells dels Mossos per protegir el teu telèfon

Fotos, contactes, documents... al mòbil guardes molta informació que no vols perdre. Fer una configuració de seguretat adequada pot fer que no caigui en mans no desitjades i que, fins i tot, la puguis recuperar si te'l roben. Aquí tens uns quants consells https://t.co/kPtOUVp19T pic.twitter.com/el996Fy7gi — Mossos (@mossos) October 10, 2022

Els'ha convertit ja des de fa unes dècades en una eina indispensable a les nostres vides. En la part personal, per mantenir el contacte amb, però fins i tot també en moltes feines fa una labor imprescindible. Per això, és també molt important-lo i evitar que les nostrespuguin estar exposades.En aquest sentit, elshan compartit quatre consells davant la "vida d'informació" que hi ha als nostres mòbils. En primer lloc, la policia catalana recomana configurar un patró deo bloquejar la pantalla amb lesdactilars. A més, aconsellen feramb la informació de gran valor com pot ser les fotografies, les dades o els documents.I que cal fer si es perd o roben el telèfon? Doncs per localitzar-lo és important activar la funció de trobar el. Això permet, en el cas d'algunes, veure on es troba el telèfon i bloquejar-ne l'accés si està en mans d'algú que no es vol. Per últim, els Mossos demanen que en cas dees truqui immediatament a l'per tal de bloquejar la targeta

