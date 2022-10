Nova filtració de missatges de Rubiales: en ple partit del Reial Madrid confessa quin equip no suporta

de missatges polèmics del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales. Segons ha publicat El Confidencial, el també màxim responsable dels àrbitres de la competició domèstica espanyola va confessar el 2020, en ple enfrontament contra el Reial Madrid, queRubiales va confessar en aquesta mateixa conversa que no podia ni veure el conjunt andalús, a més de revelar en missatges posteriors que "tampoc suporta" els clubs del València CF i el Villareal FC., hauria escrit Rubiales en ple enfrontament entre els blancs i els sevillistes. Aquests últims vanAquesta revelació de missatges forma part del grup d'investigacions i filtracions del cas Supercopa Files, des d'on van aparèixer les converses entre Rubiales i Gerard Piqué. el rotatiu digital va destapar que Gerard Piqué va pactar rebre una comissió milionària per portar la Supercopa d'Espanya fins a l'Aràbia Saudita. El jugador del Barça hauria arribat a acordar amb Luis Rubiales rebre 24 milions d'euros a través de la seva empresaper traslladar la competició. El Confidencial va fer públics els àudios on s'explicitaven tots els detalls d'aquesta conversa.Però no va ser l'única polèmica protagonitzada per l'actual capità del Barça. Piqué també va voler fer servir la figura de Joan Carles I per aconseguir que la Supercopa de futbol d'Espanya es jugués a l'Aràbia Saudita. L'emèrit va entrar a les converses per boca del jugador:pot ajudar... que té molt bona relació amb la gent d'allà, amb els reis o qui sigui dels saudites?", va preguntar-li. Aquest contingut va ser enviat al president de la federació el 12 de maig del 2019.El blaugranaque jugaria en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Aquest no va ser l'únic jugador de primera categoria esquitxat per la filtració d'àudios. L'excapità del Reial Madrid i actual defensa del Paris Saint Germain, Sergio Ramos, va tenir apassionants converses amb Rubiales sobre arbitratges o en atac directe contra el Futbol Club Barcelona.

