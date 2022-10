Barcelona revoca les multes imposades per incompliment de les normes Covid

Totes les sancions imposades a Barcelona en el marc de l'incompliment de les normes i limitacions dictades per la Generalitat de Catalunya per frenar la pandèmiaLa decisió del consistori va ser publicada aquest dilluns al, com es pot consultar a la. Així doncs, l'Ajuntament tanca d'aquesta manera els expedients sancionadors que quedaven oberts a la ciutat en conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional contra les limitacions i normes aplicades durant l'estat d'alarma i períodes posteriors.Segons el text publicat, es retornaran els imports abonats de manera total o parcial, a més d'informar el ciutadà afectat com podrà procedir per tal de recuperar aquests diners cobrats per l'administració.El Tribunal Constitucionalmolt dividit, que el confinament total adoptat pel govern espanyol en el primer estat d'alarma va ser inconstitucional. Després d'un debat intens, l'alt tribunal va aprovar la ponència presentada pel magistrat conservador, que sostenia que el confinament general va suposar una suspensió de drets fonamentals -concretament del dret de circulació- que no tenia empara en l'estat d'alarma, sinó que necessitava un estat d'excepció.

