Aragonès demana als nous consellers un Govern «obert» que atengui la «Catalunya sencera»

Sí, ho prometo

El noudeja està en marxa. Els consellers que s'han incorporat arran de la sortida dede l'executiu han pres possessió del càrrec aquest dimarts en un acte aldel Palau de la Generalitat. Més tard, assistiran al seu primer consell executiu i a la tarda faran el traspàs de carteres amb els consellers sortints. En el discurs davant els nous integrants del Govern, Aragonès ha reiterat en diverses ocasions que la seva voluntat és que els consellers treballin per laambi que tots plegats siguin capaços de fer "".Tan aviat com Junts va anunciar la sortida del Govern el divendres, Aragonès es va ocupar personalment durant dues jornades -dissabte i diumenge- a conformar el nou executiu que va assegurar que respondria als "consensos del 80%". Segons el president, les persones que avui han pres posessió, vanEls nous nomenaments transiten per dues vies: persones del partit que guanyen pes amb la responsabilitat d'estar a l'executiu, i persones independents provinents de l'òrbita del PSC, CDC i comuns. Pel que fa a membres d'ERC, s'incorporaa Exteriors i Unió Europea;a Economia; ia la conselleria de Territori. A la banda dels independents,a Justícia,a Recerca i Universitats,a Salut ia Drets Socials.El cap de l'executiu els ha agraït elper acceptar el càrrec en un moment "difícil" pel context econòmic, social i polític, també en relació amb el conflicte amb l'Estat, i ha esperat que aquesta nova etapa estigui caracteritzada perde cadascun dels nous membres de l'executiu, a qui ha demanat que tinguin la capacitat de. "Aquesta és la màxima exigència, treballar per la Catalunya sencera", ha insistit Aragonès.El president ha subratllat que les prioritats del Govern a hores d'ara són atendre les urgències del moment perderivat de la crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, però també impulsar la "necessària", combatre les desigualtats i les discriminacions, i avançar en la defensa del dret a l'autodeterminació. "Estic convençut que hi dedicareu tot el vostre esforç, i com us he traslladat, em tindreu sempre al vostre costat", ha conclòs Aragonès.A més dels consellers d'ERC que ja estan a l'executiu, a l'acte hi han estat presents elsque abandonen el Govern, així com també el vicepresident, que va ser cessat fa dues setmanes per no haver informat al president sobre la qüestió de confiança que demanaria Junts. Després del discurs inicial d'Aragonès, el secretari general del Govern,, ha llegit el decret de nomenament dels nous membres de l'executiu, i el president els ha cridat un a un: "Prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat?". Tots els consellers han fet servir la mateixa fòrmula: "Sí, ho prometo", i d'aquesta forma s'han incorporat a l'executiu.

