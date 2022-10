Vandellòs II declara «inoperable» una part del seu sistema de refrigeració

Els responsables de la planta nuclear dehan declarat "" un dels tres canals de cabal del llaç C del sistema refrigerant del. Aquest llaç està format per tres canals, i els altres dos han estat operatius en tot moment, pel qual el funcionament de la central no s'ha vist alterat.Així ho ha indicat el(CSN), que ha reiterat que la planta ha operat "amb normalitat" i la seguretat de les persones i el medi ambient no s'ha vist amenaçada. El transmissor del canal en qüestió presentava una diferència de cabal, amb relació als altres dos, "superior a l'establerta al criteri d'acceptació". L'organisme analitza ara el nivell de l'amb què es classificarà l'incident.La diferència de cabal va passar inadvertida entre les 22.22 hores del dia 5 d'octubre fins a les 15.04 hores del dia 7 , de tal manera que es va superar el temps màxim permès per lesde la planta.

