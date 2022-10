Indemnització rècord a Espanya per una negligència mèdica i lesions en un part

Han hagut de passar deu anys, però els pares d'un nadó que va rebre "gravíssimes lesions" per unaja han rebut una indemnització econòmica, la més alta de la història a Espanya:. De ben segur, però, que canviarien tots aquests diners per una infantesa sense tot el patiment que ha hagut de passar la seva filla, que s'ha sotmès a 10 intervencions quirúrgiques des d'aleshores.Els fets van succeir a l', a, a Castella-la Manxa, l'octubre de 2012. La mare va acudir al centre de salut després d'una gestació normal i amb tots els controls previs amb resultat satisfactori. Era el seu tercer part. A l'hora de realitzar-li el control de l'evolució del part, lava decidir prescindir d'una de les ajudants que monitoren la freqüència cardíaca fetal i el control amb el sistema Eco-Dopler, que permet detectar signes precoços de la pèrdua de benestar del fetus.L'advocat de la família, de l'associació, va denunciar que es van deixar passar 26 episodis de disminució de freqüència cardíaca,. Eltampoc va adoptar les mesures indicades per solucionar l'episodi. Les conseqüències: la manca d'oxigen de la petita, que va néixer amb danys neurològics.Més concretament, la nena té avui una, amb un dany celebral anòxic, i està postrada en un llit sense capacitat per menjar ni, tan sols, tossir. Amb prou feines interactua amb el seu entorn. A canvi d'aquests 5,2 milions d'euros, el cas no arribarà al

