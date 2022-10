El PDECat aspira a revifar l'«espai CiU» amb la sortida de Junts del Govern

110 candidatures municipals tancades

La, amb la sortida de Junts , tindrà moltes rèpliques i encara és aviat per entomar totes les conseqüències polítiques que produirà. Però probablement on afecti de ple és en la reconstrucció de l'espai, permanentment en obres des de la fi de. El triomf dels sectors més hostils a la coalició amb ERC, abanderats per, ha deixat sense sòl polític els més pragmàtics, en general més identificats amb el llegat convergent. On els darrers esdeveniments s'han seguit amb lupa ha estat al, on consideren quei es preparen per revifar el que anomenen sense embuts lEn les properes setmanes, des del PDECat impulsaran la idea d'un calador electoral que creuen que existeix i que es troba sense representació formal al Parlament, on la formació no va aconseguir entrar en les eleccions del 2021 amb Àngels Chacón de candidata. Aglutinar el actius propis iés la prioritat pel partit de, i ho faran posant en valor especialment la tasca que duen a terme els, encapçalats per. L'actuació del grup al Congrés és vista des del PDECat com un exemple de l'esperit de l'antiga CiU."El fet de no tenir faristol al Parlament de Catalunya ens", expliquen fonts del PDECat, però l'actual moment obre una oportunitat per guanyar múscul de cara al futur cicle electoral. Descarten queconvoqui eleccions anticipades abans de final de legislatura, ja que aquesta coincidirà amb la presidència espanyola de la UE. Però volen estar preparats de cara a un possible avenç a Catalunya.El canvi al Govern i l'entrada a l'executiu de Carles Campuzano com a conseller de Drets Socials ha estat vista molt positivament des del PDECat, on contemplen l'exdiputat al Congrés com un referent del "fer política" dels anys convergents. Consideren que el president"ha jugat bé les seves cartes".Al PDECat no esperen unaimmediata a Junts entre moderats i els més abrandats després del triomf intern del "no". Una ruptura que seria una realitat en cas que les coses haguessin anat d'una altra manera. Aquests dies, però, els contactes han estat fluids entre membres del PDECat i d'altres de Junts.Els hereu de CDC també preparen, a un altre nivell, les properes municipals, on concorrerà dins de, la plataforma creada per aplegar diversos partits en les eleccions locals. Segons fonts del PDECat, fins ara la formacióde Pacte Local i aspira a arribar a les 300. Ja té cap de llista a Lleida, Girona i Tarragona i vol anunciar-lo també properament a Barcelona.A la cúpula del PDECat s'escolten veus que diuen que ja estan cansats d'esperar per decidir com s'ha de conformar la llista per Barcelona. La figura de Xavier Trias troba acollida, però hi ha dubtes de si l'exalcalde podria tancar una coalició de Junts i el postconvergents, formació on, per cert, encara milita i de la qual presideix la comissió de Qualitat Democràtica. Aquesta -amb qui constituirà el seu equip i si farà coalició amb altres forces- és una de les incògnites que s'hauran de desvetllar quan finalment Trias faci pública la seva decisió.

