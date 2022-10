El Barcelona Supercomputing Center incorpora un dels primers sis ordinadors quàntics EuroHPC

El, també conegut com el Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) acollirà i operarà amb un, dels quals només n'hi ha sis a tot el planeta. Espanya ha estat un dels països seleccionats pel consorci de supercomputació de la Unió Europea, la, per incorporar aquest model.En el cas d'Espanya, la inversió total serà dei estarà cofinançada per la UE i per ladel ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. La "", com ho ha definit el BSC-CNS, s'emmarca en el programa, iniciat el 2021 pel govern de l'Estat.El nou ordinador quàntic, que s'integrarà en el superordinador, té el potencial per augmentar de manera notable l'impacte de la investigació i la innovació, en permetre solucions que superen les capacitats dels supercomputadors actuals.

