Un honor per Aragonès

L'escriptora i periodista bielorússaha alertat aquest dilluns de l'amenaça del "feixisme rus" en el discurs d'agraïment pel. Ho ha dit al Palau de la Generalitat, on el president,, li ha fet entrega del guardó i ha destacat el seu "".Aleksiévitx ha afirmat queno s'està defensant només a ella mateixa, sinó que tambéi les. I amb tot, malgrat advertir que Vladím, s'ha mostrat convençuda que la dictadura, per molt forta que sigui, "no podrà vèncer". La periodista està exiliada a Berlín després de les crítiques que ha fet tant al règim del Kremlin com al del president del seu país,Tanmateix, ha recordat que abans de marxar, va deixar dos manuscrits a Biolerússia. "", ha detallat. Tant un com l'altre intentaven explicar com la persona busca el sentit a la vida, però hauran d'esperar "perquè". En aquesta direcció, s'ha refermat en el seu compromís de treballar per "millorar-lo".Al seu torn, Pere Aragonès ha afirmat que és "un" entregar el premi a Aleksiévitx, pel "" de la guardonada. Alhora, el cap de l'executiu català ha considerat que, com a demòcrates, no es pot entendre la guerra de Rússia a Ucraïna "com un conflicte llunyà", perquè, "va molt més enllà" de les conseqüències que la societat catalana nota cada dia en forma, per exemple, d'inflació.En aquest sentit, Aragonès ha considerat que la guerra de Vladímir Putin és "l", un projecte que, ha afirmat, Catalunya té "l'". També ha condemnat l'atac d'aquest dilluns a Kíiv i ha afirmat que, davant d'aquesta realitat, és "necessari" reconèixer les veus que denuncien poders com el del mateix Putin o el de Lukashenko, "veus valentes a favors dels valors democràtics i de la defensa dels drets humans". "", ha acabat.

