Acord entre CCOO i Ryanair sobre els salaris de la tripulació de cabina

han signat aquest dilluns un acord sobre lesdels tripulants de cabina, que porten en vaga des del mes de juny reclamant millores laborals convocats pels sindicats. Entre les millores que inclou l'acord hi ha, segons Comissions Obreres, increment de sous, més salari fix garantit i una programació fixa de cinc dies de feina i tres de descans."Tant CCOO com Ryanair s'han compromès a negociar uncomplet abans de l'octubre del 2023", ha afegit el sindicat en una nota de premsa. Tanmateix, USO ha criticat l'anunci i ha afirmat queno té potestat per representar els interessos dels treballadors de l'empresa irlandesa."Considerem que l'acostament entre CCOO i Ryanair és un gran pas gràcies al qual podrem aconseguir un futur conveni col·lectiu en el qual es facin efectives totes les mesures necessàries per aconseguir l'de les condicions laborals d'aquest col·lectiu", ha destacat el secretari general del Sector Aeri i Serveis Turístics de CCOO,. Per la seva part, el director de Persones de Ryanair,, ha elogiat CCOO i ha promès "estabilitat i millores contínues durant els tres anys vinents".Des d's'ha criticat amb duresa l'acord afirmant que CCOO "no pot negociar un conveni perquè no són representants dels treballadors a l'empresa". "Elsescullen amb qui es negocia, no l'empresa", ha destacat el sindicat abans d'afirmar que Ryanair busca "netejar la seva imatge" mentre hi ha tripulants "forçats a treballar en els seus dies de descans"."La realitat és que els treballadors de Ryanair sónlaborals i viuen a lamentre ells firmen acords sota taula que no existeixen i sense cap representant sindical de l'empresa present en aquestes reunions", ha resumit USO en una nota de premsa.

