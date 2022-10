L'FMI i el Banc Mundial alerten sobre el creixent risc de recessió

Eli elcoincideixen a assenyalar el creixent risc de recessió mundial a conseqüència de les actuals turbulències econòmiques, com la crisi energètica i la inflació; sumades a l'enduriment de les condicions de finançament per la pujada dels tipus d'interès. "", ha advertit el president del Banc Mundial,L'alerta ha arribat en una xerrada amb la directora gerent de l'FMI,, que ha expressat el seu acord amb l'anàlisi amb el seu homòleg, que ha destacat la desacceleració de les economies avançades i el consegüent impacte en les economies emergents. Aquestes estan patint especialment les conseqüències de la depreciació de les seves monedes locals envers el dòlar, que ha agreujat elsGeorgieva ha pronosticat que al voltant d'patirà dos trimestres consecutius de "contracció", un eufemisme per avisar que ve. El que es coneix com una. Més concretament, l'FMI estima que la pèrdua de producció de l'economia mundial arribarà alsfins al 2026, l'equivalent al PIB alemany.Cap de les tres economies mundials clau, l'estatunidenca, la xinesa i la de l'eurozona, podran esquivar la desacceleració imminent i que posarà en escac els diversos sistemes econòmics que promulguen. Així ho entenen les institucions de

