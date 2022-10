Els peixos més segurs del mercat, segons un estudi

Un estudi de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del(CSIC) ha analitzat més de 1.300 exemplars de 58 espècies de peix i marisc de consum humà que estaven a la venda a mercats de(Ametlla de Mar i l'Ampolla), la resta de l'(Menorca, Mallorca, Eivissa i Alacant),(Gènova, Civitavecchia, Alguer) i(Marsella).El treball, publicat a la revista Environmental Pollution, sosté que de totes elles, els exemplars desempre presentaven concentracions deper sota de les recomanades com a segures per la Unió Europea (UE). El mercuri és un elementque perjudica elsi el sistema cardiovascular i nerviós, sobretot en dones embarassades i població infantil. A causa de les seves propietats fisicoquímiques, es pot transportar a llargues distàncies i dipositar-se enaquàtics, on és absorbit per peixos i altres organismes.La majoria del mercuri que és ingerit per la població humana prové, precisament, del consum de peix i marisc. Els resultats mostren que els exemplars de 13 de les 58 espècies analitzades sempre tenen nivells de mercuri per sota dels límits recomanats per la, mare de(o gerret),Segons els autors, les autoritats sanitàries haurien de prestar especial atenció a les espècies deamb els nivells de mercuri més elevats i fer les recomanacions sanitàries preventives adequades, especialment per a les dones embarassades i els nens.

