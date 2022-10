S'esfondra part del sostre de la Piscina Sant Jordi de Barcelona

La, ubicada a tocar del recinte de l'Escola Industrial, ha patit aquest dilluns al matí un. Una part deli ha obligat a tancar l'equipament, segons ha informat betevé. En el moment dels fets no hi havia usuaris fent ús de la piscina, tot i que les instal·lacions estaven obertes al públic, iEl sostre ja estava protegit amb una, instal·lada de manera preventiva, ja que estava pendent de serperquè es tenia constància que era necessari. L'incident ha obligat la Federació Catalana de Natació aque hi havia programades.Per ara,. El recinte està pendent que aquesta tarda els arquitectes de l'Institut Barcelona Esports revisin la instal·lació. Amb tot, però, no es preveu que es pugui tornar a obrir fins que les obres estiguin acabades. La duració prevista és d'entre un i tres mesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor